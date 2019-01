BMW-Discount-Calls mit 47%-Chance oberhalb von 70 EUR

Das Jahr 2018 bescherte den Inhabern von Aktien der im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) gelisteten Automobilhersteller-Aktien bekanntlich herbe Verluste. Der durch den Handelsstreit verursachte Umsatzrückgang in China, sowie die Dieselproblematik belastete die Kurse, wie auch jenen der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) massiv. Die BMW-Aktie ist derzeit um 22 Prozent billiger zu bekommen, als noch vor einem Jahr. Der Start in das Jahr 2019 verlief für die BMW-Aktie mit einem Kursgewinn von etwa vier Prozent allerdings durchwegs positiv. Der Kursanstieg im frühen Handel des 18.1.19 wurde vor allem der Hoffnung auf eine Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China zugeschrieben.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der aus Sicht der fundamentalen Bewertungen als unterbewertet angesehenen BMW-Aktie in den nächsten Monaten nicht mehr allzu groß sein sollte, könnte eine Veranlagung in Discount-Call-Optionsscheinen interessant sein.

Discount-Call mit Cap bei 65 Euro

Der DZ Bank-Discount-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Cap bei 65 Euro, BV1, Bewertungstag 21.6.19, ISIN: DE000DD9YL92, wurde beim Aktienkurs von 72,51 Euro mit 3,97 - 4,00 Euro gehandelt. Wenn die BMW-Aktie am 21.6.19 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (65 Cap - 60 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in fünf Monaten die Chance auf einen Ertrag von 25 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag nicht unterhalb von 65 Euro notiert. Befindet sich der Aktienkurs am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 64 Euro wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufpreis von 4,00 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 60 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 70 Euro

Für Anleger mit einer etwas optimistischeren Markterwartung für die BMW-Aktie könnte der Morgan Stanley-Discount-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Cap bei 70 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 19.6.19, ISIN: DE000MF9CA71, interessant sein. Beim Aktienkurs von 72,51 Euro wurde der Discount-Call mit 0,67 - 0,68 Euro taxiert.

Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag oberhalb von 70 Euro, dann wird auch die Rückzahlung dieses Scheines mit dem Höchstbetrag von 1,00 Euro erfolgen, was einem Gewinn in Höhe von 47 Prozent gleichkommen wird. Auch dieser Schein wird wertlos verfallen, wenn die BMW-Aktie am Bewertungstag auf oder unterhalb von 60 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de