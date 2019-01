St. Gallen (ots) -



Mit der Inbetriebnahme eines Roboters hat Metall Service Menziken

in die Zukunft investiert. Die spezialangefertigte Anlage

automatisiert und beschleunigt den Anarbeitungsprozess für gebürstete

Bleche und gewährleistet eine gleichbleibende Qualität. Die Kunden

können dadurch kurzfristiger planen, flexibler bestellen und ihre

Lagerhaltung verkleinern.



Eine Taktzeit von unter 80 Sekunden pro Blech, eine automatische

Betriebsdauer von 12 Stunden ohne Unterbruch und durchgehend

gleichbleibende Qualität: Metall Service Menziken hat einen bislang

manuell durchgeführten Anarbeitungsprozess automatisiert und

optimiert. Ein spezialangefertigter Roboter bedient eine Bürstanlage

mit rechteckig zugeschnittenen Aluminiumblechen, wo sie für die

weitere Verarbeitung in der Industrie aufgeraut werden. Durch das

Bürsten der Bleche lassen sich diese besser mit Holz verkleben, um

sie danach für technische Anwendungen in der Türenproduktion

einzusetzen.



Der Roboter verkürzt durch den automatisierten Prozess die

Durchlaufzeit eines Blechs und gewährleistet dabei eine

gleichbleibende Qualität. Während die Kunden früher mehrere Wochen im

Voraus planen mussten, können Sie die gebürsteten Fixmass-Bleche nun

kurzfristig auf wenige Tage hinaus bestellen. Das ergibt für die

Kunden den Vorteil, weniger Material an Lager halten zu müssen und so

gebundenes Kapital zu reduzieren beziehungsweise in andere Geschäfte

investieren zu können.



Metall Service Menziken AG



Die Metall Service Menziken AG ist Teil der schweizweit tätigen

Debrunner Koenig Gruppe mit Sitz in St. Gallen. Das in der Schweiz

führende Multi-Metall-Service-Center bietet mit rund 110

Mitarbeitenden für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche

Gesamtlösungen rund um die Beschaffung und Anarbeitung von Aluminium,

Edelstahl Rostfrei, Kupfer, Messing, Bronze und Stahl-Spaltbändern.

Die Metall Service Menziken AG verfügt über ein Sortiment mit rund

2'500 Artikeln, vielfältige Anarbeitungsmöglichkeiten,

massgeschneiderte Logistiklösungen und verbindliche

Service-Standards. www.metallservice.ch



