Heute auf dem Weg ins Büro bin ich durch die Kolingasse im 9. Bezirk in Wien gestreift. Hast du gewusst, dass sich hinter der Tür Nummer vier der Firmensitz der Österreich-Tochter der Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), der größten Bank der Welt, verbirgt? In dem Haus wohnte schon Operetten-Librettist Alfred (Grünwald), auch die Ärztebank (gehört zum Volksbanken-Verbund) hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...