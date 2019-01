Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach vorab veröffentlichten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dank eines besser als erwarteten vierten Quartals rechne der Kochboxen-Lieferant im Gesamtjahr mit einem höheren Wachstum als zuvor in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sprach von einem "extrem erfreulichen" Ergebnis, das die Wachstumschancen unter Beweis stelle./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 08:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-01-18/10:59

ISIN: DE000A161408