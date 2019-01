Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die Förderkennziffern des Bergbaukonzerns seien insgesamt weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar habe die Kupferproduktion die Erwartungen um 21 Prozent übertroffen, allerdings entfielen lediglich 7 Prozent des operativen Konzernergebnisses (Ebit) auf das Kupfergeschäft./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 07:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007188757