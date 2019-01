Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Strategen des Bankhauses nahmen die von Analyst Uwe Schupp beobachtete Aktie des Halbleiterkonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Liste der "German Stock Ideas" auf. Infineon sei ein Profiteur von neuen Megatrends in der Autobranche, aber auch dem Bedarf für Strommanagement-Chips. Das Unternehmen stehe über mehrere Jahre hinweg vor einem starken Wachstum./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 17:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-01-18/11:10

ISIN: DE0006231004