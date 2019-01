Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Hella nach einem "soliden" zweiten Quartal von 50 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet hält den Autozulieferer in den Themen E-Mobilität und insbesondere Autonomes Fahren für weiterhin gut positioniert. Anhaltende Diskussionen um Emissionen und Handelskonflikte belasteten jedoch die Branchenstimmung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 09:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 09:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-18/11:11

ISIN: DE000A13SX22