Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co drohen am Freitag nach einer Verkaufsempfehlung des Bankhauses Lampe auf den tiefsten Stand seit 2009 abzurutschen. Sie fielen kurz nach dem Handelsauftakt um 7,05 Prozent auf 5,935 Euro. Damit näherten sie sich wieder dem Mehrjahrestief von 5,825 Euro von Anfang Januar.

Der internationale Handelsstreit und Unsicherheit in puncto der Weltwirtschaft dürften Klöckner & Co 2019 mehr Probleme bereiten als bisher gedacht, schrieb Analyst Marc Gabriel in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Er strich seine Gewinnerwartungen zusammen und sieht deutliche Risiken für die durchschnittlichen Marktschätzungen. Der Experte senkte das Kursziel von 9,50 auf 5,40 Euro und stufte die Papiere angesichts der Kursrisiken um gleich zwei Stufen von "Kaufen" auf "Verkaufen" ab./mis/zb

