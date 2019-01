Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 420 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Nettowachstum der Abonnenten im vierten Quartal sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, begründete Analyst Heath Terry sein neues Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Film-Streaminganbieters habe die Konsensschätzung hingegen etwas verfehlt./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 00:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-01-18/11:18

ISIN: US64110L1061