Auf den Kauflisten ganz oben stehen am Freitag am deutschen Aktienmarkt die Papiere von IT- und Cloud-Anbietern. Im MDax legte der Kurs des Anbieters von Software für Architekten, Ingenieure und die Bauindustrie Nemetschek um 3,3 Prozent zu. Noch höher waren die Aufschläge für RIB Software sowie für den IT-Dienstleister Cancom . Im Dax lagen Wirecard mit einem Plus von 3,4 Prozent vorn.

Ein Börsianer verwies in diesem Zusammenhang auf exzellente Zahlen der australischen Atlassian, einem Anbieter von IT-Projekten und Cloud-Anwendungen. Dieser steigerte den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal um fast 40 Prozent. Die beiden Gründer des Unternehmens, das an der Börse mit gut 22 Milliarden US-Dollar bewertet wird, sprachen von einem "Spitzenquartal".

Der Kurs von Atlassian schnellte daraufhin an der Nasdaq nachbörslich um gut 10 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Das sollte die Stimmung für die gesamte IT- und Cloud-Industrie verbessern, urteilte der Marktteilnehmer./bek/fba

ISIN DE0006452907 DE0005419105 DE0007472060 DE000A0Z2XN6

AXC0128 2019-01-18/11:38