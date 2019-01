Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Berliner PENNY-Markt Box 80 wurde vom Handelsverband Deutschland (HDE) für den Inno-vationspreis "Store of the year 2019" nominiert: Der PENNY-Markt liegt in Berlin-Friedrichshain und zeichnet sich unter anderem durch großflächige Stree-Art-Kunst aus. Mit der Nominierung gehört das Marktkonzept zu den drei besten des Wettbewerbs in der Kategorie Food. Die Preisverleihung findet am 30. Januar im Rahmen des 15. Handelsimmobilienkongresses in Berlin statt.



Steffen Graupner, Leiter der PENNY-Region Ost, freut sich über die Nominierung: "Uns ging es darum, den neuen PENNY-Markt mit szenetypischen Street-Art-Elementen zu verschönern, die das bunte Leben im Stadtteil Friedrichshain widerspiegeln. Das entspricht unserem nachbarschaftlichen Ansatz, denn wir wollen mitten im Leben unserer Kunden sein. In diesem außergewöhnlichen Markt sollen sich unsere Kunden besonders heimisch und wohl fühlen. Wir sind sehr stolz darauf, mit unserem Konzept eine hochkarätige Jury überzeugt und uns gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt zu haben."



Der etwa 800 Quadratmeter große PENNY-Markt ist ein Neubau in der Boxhagener Straße 80 im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Er wurde am 15. November 2018 eröffnet. Friedrichshain ist von einer künstlerisch-multikulturellen Nachbarschaft geprägt, die mit Street-Art-Kunst das Bild des Viertels maßgeblich beeinflusst. Daher hat PENNY exklusiv für den Standort mit lokalen Street-Art-Künstlern kooperiert und ein Unikat geschaffen.



Die Künstler haben die Wände und Säulen des gesamten Marktes PENNY Box 80 mit außergewöhnlichen Motiven verziert. Zu sehen sind bekannte Elemente des Kiezes Friedrichshain, dessen bunter und urbaner Charakter aufgegriffen wurde. Das Sortiment ist im Tonfall der sogenannten Berliner Schnauze ausgezeichnet. Viel Liebe zum Detail zeigen weitere Stilelemente des Interieurs, die einen Einkauf zu einem bunten Streifzug durch das Viertel machen. Ein Blickfang ist die rote Litfaß-Säule im Eingangsbereich, an der Kunden miteinander in Kontakt treten oder Wünsche und Anregungen äußern können. Außerdem sind echte Leitplanken, Straßenlaternen aus den 1970er Jahren und original Berliner Straßenmülleimer in den Markt integriert worden. Als Kontrast zum bunten Inneren fügt sich das Äußere des Marktes in die Umgebung ein. Schwarz-weiß Fotografien auf den Fensterscheiben erinnern an die Historie des Standortes.



Der Markt bietet zusätzlich zum klassischen PENNY-Sortiment eine für den Discount innovative SB-Salatbar, die zum erweiterten Außer-Haus-Verzehr-Angebot PENNY ready gehört. So werden an der Salatbar neben verschiedenen Salatvariationen und Toppings mehrmals täglich frisch zubereitete Grün- und Blattsalate angeboten. Beim Sortiment wurden somit die speziellen Wünsche der Kundschaft im alternativen Stadtteil Friedrichshain berücksichtigt. Auch bei den Öffnungszeiten wurde der urbanen Kundschaft Rechnung getragen: PENNY Box 80 ist montags bis samstags von 7 bis 23 Uhr geöffnet.



PENNY betreibt in Berlin drei weitere im Sinne des Nachbarschaftsgedanken individualisierte Flagship-Stores: Im Ostbahnhof, am Brunsbütteler Damm 196 und im Quartier 205 in der Friedrichstraße 67. In Zukunft möchte PENNY an weiteren geeigneten Standorten Unikat-Konzepte realisieren und neue vertriebliche Ansätze testen. 2018 wurde der PENNY-Markt in Georgsmarienhütte (südlich von Osnabrück) als erster Discounter überhaupt vom HDE für die Auszeichnung "Store of the year 2018" nominiert.



PENNY erzielte 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro.



OTS: PENNY Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59659 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59659.rss2



Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de