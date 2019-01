Wien (www.anleihencheck.de) - Die insgesamt rund EUR 7,7 Mrd. schwere Umschuldung von Steinhoff könnte durch einen Gläubiger blockiert werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der deutsch-südafrikanische Möbelkonzern habe bekannt gegeben, dass die LSW GmbH aus der Seifert-Unternehmensgruppe bereits getroffene Beschlüsse im Rahmen des Company Voluntary Agreements, im Zuge dessen unter anderem eine Reihe von Wandelanleihen mit einem Volumen von EUR 2,7 Mrd. in besicherte Kredite mit Payment-in-Kind Komponente (mit Fälligkeit in 2021) umgewandelt werden sollten, angefochten habe. Steinhoff habe verkündet, man werde potenzielle Auswirkungen der Anfechtung auf den Sanierungsprozess prüfen, allerdings könne dieser bis zur Ausräumung der Vorwürfe nicht umgesetzt werden. (News vom 17.01.2019) (18.01.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...