Luxemburg (www.fondscheck.de) - 2018 haben die Aktienmärkte eine massive Korrektur durchgemacht als die drei Zyklen von Konjunktur, Geldpolitik und Politik kollidiert sind, so Didier Saint-Georges, Mitglied des Investmentkomitees und Managing Director bei Carmignac.Diese Entwicklung habe sich im Dezember beschleunigt, was bedeute, dass sich die Erwartungen für die Unternehmensergebnisse für 2019 verschlechtert hätten. Denn die Auswirkungen dieser Kollision dürften auch weiterhin zu spüren bleiben - zumindest in der ersten Hälfte von 2019 - und einen nicht linearen Abwärtsdruck auf die Aktienmärkte ausüben. ...

