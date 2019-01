Köln (www.fondscheck.de) - Im Dezember waren die Marktteilnehmer auf die Wahrnehmung potenzieller politischer und ökonomischer Risiken fokussiert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Im Vordergrund hätten insbesondere die Unsicherheiten hinsichtlich der weltweiten ökonomischen Wachstumsperspektiven, der Politik und der Notenbankpolitik in den USA sowie des Brexit gestanden. Die internationalen Aktienmärkte hätten auf breiter Basis deutlich nachgegeben und seien gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 8,6% gefallen. Die Aktienmärkte des Euroraums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex einen Rückgang in Höhe von 5,4% verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...