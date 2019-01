Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 82 auf 85 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern befinde sich nach wie vor in einer Übergangsphase, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die auf eine Neupositionierung ausgerichtete Strategie sei vernünftig, der Weg dahin aber steinig. Das Vorhaben, binnen zwei Jahren zehn neue Medikamente mit Kassenschlager-Potenzial einzuführen, hält der Experte für ambitioniert. Er nahm derweil Anpassungen an seinen Umsatzerwartungen vor./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-01-18/12:20

ISIN: CH0012005267