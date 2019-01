München (ots) -



- Wer wird sportlicher Leiter im Luxushotel "La Pared"? - 30 neue Folgen der Fitness-Soap - Start: Montag, 4. Februar 2019, um 17:10 Uhr bei RTL II



Traumjob zu vergeben: In der zweiten Staffel von "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" kämpfen 13 Kandidaten auf Fuerteventura um die sportliche Leitung im Traumhotel "La Pared". Dafür müssen sie in knallharten Challenges und schweißtreibenden Competitions bestehen, die ihnen alles abverlangen. Neben den anspruchsvollen Prüfungen sorgen die Kandidaten auch mit heißen Flirts und kleinen Romanzen untereinander für jede Menge Konkurrenz.



Unter der glühenden Sonne Fuerteventuras steht für 13 Topsportler der Kampf um die Chance ihres Lebens an: Das Luxusresort "La Pared" sucht einen neuen sportlichen Leiter. Dafür müssen die Kandidaten in den folgenden drei Wochen alles geben und sich schweißtreibenden Contests und knallharten Challenges stellen. Denn nur wer den hohen Ansprüchen von Host Mario Klintworth genügt, hat eine Chance auf den Traumjob. Täglich warten zwei Challenges auf die Leistungssportler, deren Verlierer den sofortigen Rückflug nach Deutschland antreten muss. Denn beim "Bungee Run" oder "Gipfelstürmer" trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Im finalen Showdown messen sich die besten Kandidaten und kämpfen um den begehrten Posten.



Abseits der spannenden Wettkämpfen entflammen auch dieses Jahr heiße Flirts und Romanzen auf den Kanaren - und einmal mehr zeigt sich: In der Liebe und dem Wettkampf ist alles erlaubt.



"Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" wird von der Constantin Entertainment GmbH produziert.



Ausstrahlung: Ab Montag, den 4. Februar, 17:10 Uhr bei RTL II



