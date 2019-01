Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Orange SA mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Berichte über ein Übernahmeinteresse der Franzosen an Euskaltel zeugten von zunehmendem Konkurrenzdruck auf dem spanischen Markt und seinen fünf Akteuren, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Falle einer Komplettübernahme sieht der Experte immenses Synergiepotenzial./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 09:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-01-18/12:30

ISIN: FR0000133308