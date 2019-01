Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Fundamental sei bei dem Spezialchemiekonzern alles intakt, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Umsatzrückgang bei Polysilizium sei überkompensiert worden durch das Geschäft mit Silikonen. Die Aktie sei attraktiv bewertet und so bleibe sie bei der Privatbank auf der Liste der "Top Picks" für 2019./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 12:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 12:16 / MEZ

ISIN DE000WCH8881

AXC0146 2019-01-18/12:39