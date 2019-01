Linz (www.aktiencheck.de) - 2018 war ein gutes Jahr für die Wirtschaft Ungarns mit einem erwarteten Anstieg in der Wirtschaftsleistung im Jahresvergleich um 4,30%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Vier Faktoren seien ausschlaggebend für das gute Ergebnis gewesen: die Senkung der Körperschaftssteuer um 10,00%, der Konsum durch die Erhöhung der Mindestlöhne, die Investitionen der Autohersteller und die Mittelzuflüsse der EU. ...

