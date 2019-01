BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen und vor dem Plenum eine Rede halten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz an. An der Veranstaltung in den Schweizer Alpen werde sie am Mittwoch und Donnerstag teilnehmen. "Die Kanzlerin wird am Mittwoch gegen 14.15 Uhr vor dem Plenum in Davos eine Rede halten", gab Seibert bekannt.

An diesem Tag führt sie laut Seibert zudem ein Gespräch mit hochrangigen internationalen Unternehmern zum Thema Künstliche Intelligenz und besucht eine Abendveranstaltung zum Thema Europa. Am Donnerstag tausche sich die Bundeskanzlerin in Davos mit einer Gruppe von hochrangigen weiblichen Führungskräften internationaler Unternehmen aus und nehme an einem Gespräch mit Staats- und Regierungschefs, Vertretern von internationalen Organisationen und internationalen Unternehmen zum Thema Afrika teil. Geplant sei auch eine Reihe bilateraler Gespräche.

Von der Bundesregierung fahren zudem noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Davos, wie die Ministerien erklärten. Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wird laut einer Sprecherin dem Weltwirtschaftsforum fern bleiben.

