Ab dem 31. März 2019 wird das "heute journal" am Sonntagabend von 15 auf 30 Minuten verlängert. Intendant Dr. Thomas Bellut: "Das Publikum vertraut den ZDF-Nachrichten. Das Interesse an verlässlichen Informationen und Orientierung hat spürbar zugenommen. Deshalb ist es für uns ein logischer Schritt, das 'heute journal' am sehintensivsten Abend der Woche deutlich auszubauen."



Das "heute journal" genießt beim Publikum eine hohe Glaubwürdigkeit und die Zuschauerakzeptanz steigt seit Jahren. Mit 14,1 Prozent Marktanteil, dem höchsten Wert seit 1995, war das "heute journal" auch im vergangenen Jahr das erfolgreichste Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Im Schnitt sahen 3,77 Millionen Zuschauer die Sendung.



