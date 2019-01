Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz steigen am letzten Tag der Börsenwoche neuerlich leicht. Kunden müssen am Freitag mit durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen mehr rechnen als am Vortag. Seit 1. Januar ist Heizöl durchschnittlich fünf Cent bzw. Rappen je Liter teurer geworden. Auf Wochensicht hat sich der Preis nur marginal bewegt. Der Anstieg ist damit vorläufig in einen ...

