Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Gesundheitskonzern Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) hat zwei neue Anleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt einer Milliarde Euro platziert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe (ISIN XS1936208252/ WKN A2NBMS) habe eine Laufzeit von sechs Jahren und sei mit einem Kupon in Höhe von 1,875% ausgestattet. Ab dem 15.11.2024 sei die Anleihe durch den Emittenten zu 100% kündbar. In dieser Woche seien am Handelsplatz Stuttgart in der Anleihe bereits über 1,3 Millionen Euro nominal umgesetzt worden. Die zehnjährige Anleihe (ISIN XS1936208419/ WKN A2NBMT) verzinse sich mit 2,875% und könne an dem 15.11.2028 zu 100% vorzeitig gekündigt werden. Der Umsatz in der Anleihe in dieser Woche betrage 7,25 Millionen Euro am Handelsplatz Stuttgart. ...

