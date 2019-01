Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900/ WKN A2LQ90) berichtete, dass sein wissenschaftlicher Artikel über EnanDIM(R), MOLOGENs neue Familie von TLR9-Agonisten für immuntherapeutische Ansätze, im hochrangigen, wissenschaftlich anerkannten Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC) - dem Journal der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) - veröffentlicht wurde, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...