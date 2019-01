Tesla kündigt erneut den Abbau von Arbeitsplätzen an. Rund sieben Prozent der Vollzeitstellen müssten gestrichen werden, um die Kosten weiter zu senken, erklärte CEO Elon Musk in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Bereits im Juni 2018 hatte Tesla angekündigt, rund neun Prozent seiner Angestellten zu entlassen. Nachdem Tesla im dritten Quartal zum zweiten Mal in seiner Firmengeschichte einen Gewinn erzielt ...

