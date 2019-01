Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien von Puma auf "Buy" belassen. Der Sportartikelmarkt gehe schwungvoll in das Jahr 2019, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe Indizien dafür, dass sich das starke globale Wachstum fortsetzt. Er erwartet es in diesem Jahr bei 5 Prozent. Puma bleibt vor diesem Hintergrund eine seiner Top-Anlageideen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 00:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-01-18/13:12

ISIN: DE0006969603