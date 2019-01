Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu analysierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Statistiken zu Tourismusausgaben in Europa. Bei den Ausgaben pro Passagier im Einzelhandel dürfte Fraport nun die Talsohle durchschreiten. Der positive Effekt durch beschleunigte Sicherheitskontrollen und die baldige Eröffnung des Flugsteigs G werde am Markt unterschätzt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303