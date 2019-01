Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Societe Generale von 50 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit seinen gekürzten Gewinnschätzungen reagiere er auf das im Schlussquartal schwach gelaufene Kapitalmarktgeschäft der Franzosen, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Druck auf die Bank mit Blick auf einen tiefgreifenderen Umbau nehme zu./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-01-18/13:18

ISIN: FR0000130809