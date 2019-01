Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aena auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu analysierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Statistiken zu Tourismusausgaben in Europa. In Spanien hätten sich diese im Dezember erholt und Aena so möglicherweise Unterstützung gegeben. Bei dem spanischen Flughafenbetreiber unterschätze der Markt das Selbsthilfepotenzial im Einzelhandel./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-01-18/13:19

ISIN: ES0105046009