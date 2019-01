Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. 2018 hätten sich die europäischen Chemiewerte wegen Wachstumssorgen schwächer als der Markt entwickelt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstagabend vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet für 2019 zwar mit einer nachlassenden Dynamik, aber nicht mit einer Rezession. Die Bayer Führung habe auf einer Kapitalmarktveranstaltung im Dezember ehrgeizige Ziele bekannt gegeben, stehe jetzt aber unter Druck, diese auch zu erreichen und somit nicht zu einem Ziel für aktivistische oder strategische Kaufinteressenten zu werden. Die Aktie sei attraktiv bewertet./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 04:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

