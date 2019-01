Die NordLB hat die Einstufung für Symrise nach dem Investorentag auf "Halten" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Thorsten Strauß zeigte sich zuversichtlich, dass der Aromen- und Duftstoff-Hersteller seine vorgestellten Langfristprognosen erreichen kann. Die gezielte Erweiterung und Fortentwicklung des bestehenden Portfolios sollte sich positiv auf die Profitabilität auswirken, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings spiegle sich in der aktuell recht hohen Bewertung der Aktie bereits ein erheblicher Optimismus der Marktteilnehmer wider./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 12:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 12:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-01-18/13:20

ISIN: DE000SYM9999