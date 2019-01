Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta020/18.01.2019/13:13) - Der Vorstand der Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN AT0000776307) wurde informiert, dass die b.e.imaging GmbH per 17.01.2019 von der Inpharsearch AG 500.000 Stück Aktien übernommen hat. Im Hinblick auf die am 9.01.2019 veröffentlichte Ad hoc Meldung ergibt sich ein veränderter Sachverhalt, demzufolge sich die Beteiligung der b.e.imaging GmbH nach abgeschlossener Kapitalerhöhung auf 32 % ändern wird.



