Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Mark Moerdler widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie der Frage nach dem optimalen Bewertungsansatz für Softwarekonzerne. Der übliche Ansatz orientiere sich am diskontierten Barmittelfluss. Angemessener sei aber ein pragmatischeres Vorgehen anhand von erfahrungsgemäßen Beobachtungen und besser vorhersehbaren Variablen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-01-18/13:54

ISIN: DE0007164600