Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 421 auf 451 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die kostenpflichtigen Neuabonnements hätten im vierten Quartal nicht nur das Unternehmensziel, sondern auch die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Todd Juenger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne nun schon fünf Quartale früher, also im vierten Quartal 2025, mit dem Erreichen des Meilensteins von 300 Millionen Abonnenten./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-01-18/14:05

ISIN: US64110L1061