Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Auf bereinigter Basis seien die Eckdaten überwiegend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des auf die Halbleiterbranche spezialisierten Chemieunternehmens sei nach wie vor unterbewertet./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 12:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000WCH8881