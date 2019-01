Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, will Tesla sieben Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Damit sollen die Kosten gesenkt werden, um das Model 3 im Anschluss zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Der Börse schmeckt das nicht - in einer ersten Reaktion verliert die Tesla-Aktie rund sechs Prozent. Zudem stellt Musk einen Gewinnrückgang in Aussicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...