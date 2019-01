Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Seefahrernation Portugal hat eine neue Staatsanleihe in Höhe von vier Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe (ISIN PTOTEXOE0024/ WKN A2RWF6) werde im Juni 2029 fällig und sei mit einem Kupon in Höhe von 1,950% ausgestattet. Der erste Kupon sei verkürzt. Die Stückelung betrage überaus anlegerfreundliche 0,01 Euro nominal (nein, das sei kein Tippfehler). Die Rating-Agentur S&P bewerte den Staat mit BBB- und einem positiven Ausblick. (18.01.2019/alc/n/a) ...

