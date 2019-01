Die letzten 20 Monate waren für die Siemens-Aktionäre nicht besonders erfreulich, denn die Aktie befindet sich seit dem Frühjahr 2017 in einer übergeordneten Abwärtsbewegung. Auch in den ersten Tagen des neuen Jahres setzte sich der Verkaufsdruck fort. Eine kurzfristige Verbesserung der übergeordneten Lage ist nicht in Sicht, denn der langfristige Abwärtstrend ist ungebrochen.

Auch das kurze Aufbäumen der Käufer an den ersten Handelstagen des Jahres hatte keinen Bestand. Die Bullen scheiterten ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...