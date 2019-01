Varengold Bank AG: Kapitalerhöhung - neue Aktien voll platziert, Mittel werden teilweise für die Re-Finanzierung von Kreditplattformen eingesetzt DGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges Varengold Bank AG: Kapitalerhöhung - neue Aktien voll platziert, Mittel werden teilweise für die Re-Finanzierung von Kreditplattformen eingesetzt 18.01.2019 / 14:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 18. Januar 2019 - Die Varengold Bank AG hat eine Bezugsrechtskapital-erhöhung im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots und einer darauffolgenden Privatplatzierung durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 6.210.423,00 gegen Bareinlagen um EUR 3.105.211,00 auf EUR 9.315.634,00 durch Ausgabe von 3.105.211 neuen Stückaktien erhöht. Sämtliche Aktien wurden zu einem Ausgabekurs von 2,50 EUR je Aktie platziert. 757.762 Aktien wurden von bestehenden Aktionären im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebotes gezeichnet. In der darauffolgenden Privatplatzierung ist es dem Vorstand gelungen, neben bestehenden Investoren weitere institutionelle Investoren zu akquirieren, überwiegend aus dem Finanz- und Versicherungssektor. Die Neu-Aktionäre sind von der strategischen Ausrichtung der Varengold als Bank für die Marketplace Lending Industrie sowie als starkem Anbieter von Transaction Banking Produkten überzeugt und werden die Bank auf ihrem weiteren Weg aktiv unterstützen. Zudem wurden 65.000 Aktien von dem Aufsichtsratsmitglied Vasil Stefanov gezeichnet. Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird am kommenden Montag angemeldet. Kontakt: Frau Sanja Szabo (Head of Corporate Development) 18.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: info@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 767541 18.01.2019 ISIN DE0005479307 AXC0167 2019-01-18/14:37