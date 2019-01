Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Apple nach einer gesenkten Umsatzprognose des Zulieferers Taiwan Semiconductor (TSMC) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Ein gedämpftes Umfeld für Smartphones sei längst keine Überraschung mehr, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nun aber die Frage, ob die Produktionskürzungen bereits ausreichen. Mehr Klarheit dürfte dabei das laufende Quartal bringen. Er hält die Chancen bei Apple-Papieren für größer als die Risiken./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 15:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-01-18/14:39

ISIN: US0378331005