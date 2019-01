Dem US-Aktienmarkt winken am Freitag weitere Kursgewinne. Als Stütze machten Beobachter die anhaltenden Hoffnungen auf Fortschritte in den US-amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen aus, die den Notierungen schon vortags geholfen hatten. Überwiegend negativ aufgenommene Unternehmensnachrichten taten der guten Stimmung der Anleger keinen Abbruch.

Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,51 Prozent im Plus auf 24 495 Punkte. Nach einem schwachen Auftakt und der anschließenden Rally steuert er damit auf einen Wochengewinn von gut zwei Prozent zu - es wäre die vierte positive Woche in Folge.

Trotzdem seien die Bewertungen noch attraktiv, erklärte ein Anlagestratege. 2018 hatte der Dow über fünfeinhalb Prozent verloren und damit das schwächste Jahr seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet.

Vor allem die jüngsten Nachrichten aus der Technologiebranche enttäuschten. Dass Tesla aus Kostengründen sieben Prozent seiner Vollzeitstellen abbauen will und auf ein schwächeres Schlussquartal 2018 einstimmte, kam am Markt nicht gut an: Die Aktien des Elektroautobauers sackten vorbörslich um mehr als fünfeinhalb Prozent ab.

Beim Online-Videodienst Netflix sorgten durchwachsene Quartalszahlen für ein Kursminus von über zwei Prozent. Während der rückläufige Gewinn die Analystenerwartungen übertraf, blieben die Erlöse trotz eines kräftigen Anstiegs dahinter zurück.

Ähnlich erging es den Aktien von American Express , die ebenfalls um mehr als zwei Prozent nachgaben. Auch der Finanzkonzern konnte die Anleger trotz guter Geschäfte zum Jahresende hin nicht überzeugen.

Dagegen ging es für Tencent Music um über ein Prozent auf 13,12 US-Dollar hoch, nachdem die Bank HSBC die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Erst Mitte Dezember hatte die Musiksparte des chinesischen Online-Riesen Tencent den Sprung aufs US-Börsenparkett gewagt - aktuell hängt die Aktie allerdings nahe ihrem damaligen Einstandskurs von 13 Dollar fest./gl/mis

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

