Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Netflix nach "ziemlich starken" Zahlen zum vierten Quartal von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Wachstum bei der Anzahl der zahlenden Abonnenten beschleunige sich, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine langfristig positiven Thesen für die Aktie seien vollständig intakt./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2019 / 22:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 22:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-01-18/14:57

ISIN: US64110L1061