Nabis Holdings gibt wichtige Investitionen in kommunal genehmigten Immobilien in Michigan bekannt. Michigan ist einer der größten US-Bundesstaaten mit Zulassung für medizinischen Cannabis Innovative Properties Inc. (WKN A14RQ8) tätig als Nabis Holdings, hat eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um in strategisch gelegene Immobilien zu investieren, die die kommunale Genehmigung für Versorgungszentren in Michigan haben insbesondre in den Städten Detroit, Bangor City, Battle Creek, Constantine und Muskegon. Die bestehenden kommunalen Genehmigungen hinsichtlich der Immobilien werden den staatlichen Lizenzierungsprozess für Apothekenstandorte gemäß dem neuen Regelwerk für Cannabis zu Genusszwecken in Michigan beschleunigen. Diese Versorgungszentren liegen strategisch in der Nähe von Bereichen mit dichter Besiedlung und das Unternehmen glaubt, dass diese Versorgungszentren, nachdem die staatliche Genehmigung erhalten wurde und unter Voraussetzung stabiler Marktpreise für Cannabis in dem US-Bundesstaat, das Potenzial besitzen, im Jahr 2019 Einnahmen von über 11 Mio. USD und im Jahr 2020 Einnahmen von 43 Mio. USD zu generieren. Nabis bewertet zurzeit 10 bis 15 weitere kommunal genehmigte Standorte in Michigan, was die Gesamtpräsenz des Unternehmens im US-Cannabissektor beachtlich erhöhen wird. Laut Arcview Market Research wird erwartet, dass der US-Cannabismarkt exponentiell wachsen und bis 2022 einen Wert von über 23 Mrd. USD haben wird. Michigan ist einer der Staaten, die vor Kurzem Cannabis für Genusszwecke legalisiert haben. Diese Legalisierung wird 2020 in Kraft treten und Nabis eine beachtliche Gelegenheit bieten. Das Unternehmen glaubt, dass ein beachtliches Wachstum vor Michigan liegt und wird sich in dem Staat weiter nach strategischen Investitionen umsehen sowohl bei bereits etablierten Cannabisanbaubetrieben als auch Apotheken zusammen mit Immobilien, die von einer staatlichen Lizenz stark profitieren würden. Nach Verabschiedung des Michigan Marijuana Act im Jahr 2008 repräsentiert Michigan laut registrierter medizinisch versorgten Patienten einen der größten Märkte für medizinischen Cannabis in den USA. Aufgrund Nabis's fortlaufendem Engagement bei Investitionen in die Forschung, Innovation und einzigartiger Produkte für die Vermarktung ist das Unternehmen begeistert, einen Beitrag zu einem der größten Medizinmärkte in den USA zu leisten. Nabis setzt ebenfalls die Bewertung von Investitionsgelegenheiten in hochwertige Cashflow-Assets im Cannabis-Ökosystem in begrenzt lizenzierten Staaten in den USA fort und hat eine umfangreiche Pipeline von Gelegenheiten, deren Realisierung Nabis im Jahr 2019 erwartet. Die Absichtserklärung unterliegt der endgültigen Vertragsdokumentation und der Abschluss der Transaktion wird im März 20219 erwartet. Über Innovative Properties Inc. Innovative Properties (Nabis Holdings) ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 18.01.2019