Malaysia will in die Serienproduktion von Batteriezellen des Formats 18650 für Elektrofahrzeuge und stationäre Anwendungen einsteigen. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wird zurzeit erstellt und soll in drei Monaten abgeschlossen sein. Angefertigt wird die Analyse vom Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii) zusammen mit einem namentlich nicht genannten börsennotierten lokalen Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...