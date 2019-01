München (ots) - Kantige Betongebäude durchbrochen von Glasfassaden, Möbel aus Stahlrohr und Glühbirnen ohne Lampenschirm: Das Bauhaus-Design wirkt so modern, als wäre es gerade erfunden worden. Dabei gründete Walter Gropius die Hochschule bereits 1919 und startete damit eine Revolution in der Architektur. Zum ersten Mal verband eine Schule Kunst und Handwerk und wurde zur Heimstätte der Avantgarde. Am Bauhaus begannen unter anderem die Karrieren von Paul Klee, Lyonel Feininger und Wassily Kandinsky. Seinen 100. Geburtstag feiert die berühmte Designschule in diesem Jahr mit deutschlandweiten Ausstellungen und Festivals. Anlässlich des Jubiläumsjahres hat Studiosus jetzt eine neue fünftägige Eventreise ins kultimer-Programm genommen. Vor Ort folgen die Studiosus-Gäste dabei den Bauhaus-Spuren von den Ursprüngen bis in die Gegenwart.



Besuch in der Siedlung der Meisterarchitekten



In der Sonderausstellung "Das Bauhaus kommt aus Weimar" im neusten Museum Weimars erfährt die Studiosus-Gruppe mehr über die Frühphase der Hochschule. An der Bauhaus-Universität lernen und arbeiten noch immer Kunststudenten. Einige von ihnen zeigen den Gästen das Gebäudeensemble von Henry van de Velde, das Direktorenzimmer von Walter Gropius sowie Wandreliefs und -malereien von Oskar Schlemmer und Herbert Bayer. Was das späte Bauhaus ausmacht, sehen die kultimer-Gäste in Dessau: Die Meisterhäuser in der "Werkstatt der Moderne" vereinen die Vorstellung der Bauhaus-Architekten von Arbeiten und Wohnen und erzählen die Geschichte ihrer ersten Bewohner - den bekannten Bauhaus-Architekten. Ihre Vermächtnisse lernen die Gäste auch auf Spaziergängen durch Jena und Gera kennen, wo der Studiosus-Reiseleiter die Bauhausvillen von Henry van de Velde anschaulich erklärt.



Die Details zur kultimer-Reise



Buchbar ist die fünftägige Eventreise "100 Jahre Bauhaus in Weimar und Dessau" ab 835 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels mit Frühstück, zwei Abendessen, Transfers und speziell qualifizierter Studiosus-Reiseleitung. Termine im April, Mai und Juni 2019. Internet: www.studiosus.com/18W4



Mehr Informationen zu dieser und allen anderen kultimer-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.kultimer.com



Der kultimer von Studiosus



Kurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog von Studiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtrips weltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einem Rahmenprogramm, das von einem speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet: www.kultimer.com



