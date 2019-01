Ein Medienbericht über das Schnüren eines Finanzierungspakets für den Kauf weiterer Aktien der Metro AG durch den tschechischen Investor Daniel Kretinsky hat am Freitagnachmittag den Kurs der Metro-Aktie angetrieben. Er stieg um gut 5 Prozent auf 15,12 Euro auf den höchsten Stand seit März vergangenen Jahres und war damit größter Gewinner im MDax .

An der Börse wurde seit dem Einstieg des Investors immer wieder darüber spekuliert, dass dieser den Anteil an der Metro AG auf über 30 Prozent erhöhen könnte, was wiederum ein Pflichtangebot für die restlichen Aktien auslösen würde. Ende Oktober hatte Kretinsky angekündigt, den Einfluss bei dem Handelskonzern ausweiten zu wollen. In der Folge stieg auch der Aktienkurs der Metro kräftig./bek/fba

ISIN DE000BFB0019

AXC0179 2019-01-18/15:31