In New York stehen die Ampeln am Freitag auf grün, der Future auf den Dow Jones signalisiert einen Anstieg in der Eröffnungsphase um rund 150 Punkte. Die positivere Stimmung zum Wochenabschluss resultiert aus Meldungen, wonach sich die Amerikaner und Chinesen im Handelsstreit weiter annähern. Zusätzlich hoffen die Anleger auf eine robuste Q4-Ergebnissaison. Zusätzliche Impulse liefern den Amerikanern die Börsen in Asien und Europa, an denen ebenfalls die Notierungen anziehen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

