DGAP-News: Stockholm IT Ventures AB / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Stockholm IT Ventures AB: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.01.2019 in Stockholm - Schweden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-01-18 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stockholm IT Ventures AB *STOCKHOLM IT VENTURES AB: NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY* *GENERAL MEETING* STOCKHOLM, SWEDEN (January 15th, 2018) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurt Stock Exchange: SVAB - ISIN SE 0006027546) will be holding an Extraordinary General Meeting on January 29th 2019, at 10.00 a.m. (CET), at the company's offices at Humlegårdsgatan 22 in Stockholm, Sweden. All information on the AGM will be published on the company's website: https://stockholmit.co/general-meetings/ Stockholm IT Ventures AB (publ) Company No. 556788-2807 *STOCKHOLM IT VENTURES AB LÄDT DIE AKTIONÄRE ZUR AUSSERORDENTLICHEN* *GENERALVERSAMMLUNG EIN* STOCKHOLM, SCHWEDEN (15. Januar 2019) - Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) lädt die Aktionäre zur außerordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet am 29. Januar 2019, 10 Uhr MEZ, am Sitz der Gesellschaft, Humlegårdsgatan 22 in Stockholm, Schweden, statt. Die Einladung und die Tagesordnung werden im Internetauftritt der Gesellschaft publiziert: http://stockholmit.co/general-meetings/ Stockholm IT Ventures AB (publ) Company No. 556788-2807 2019-01-18 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Humlegårdsgatan 22 S- 115 46 Stockholm Schweden Telefon: +46 10 1388644 Fax: +46 850 10 9480 E-Mail: info@stockholmit.co Internet: http://www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 Börsen: Auslandsbörse(n) Frankfurt am Main Ende der Mitteilung DGAP News-Service 767557 2019-01-18

