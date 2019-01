Für die K+S Aktie geht es im Freitagshandel stark nach oben. Am Nachmittag liegt der Aktienkurs des Rohstoffkonzerns aus Kassel mit 4,4 Prozent im Plus bei 17,305 Euro, im Tagesverlauf erreichte das Papier in der Spitze sogar 17,475 Euro. Was auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...