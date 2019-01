Aarau (ots) - Mit dem Pariser Klimaabkommen und der

Energiestrategie 2050 wurden energiepolitische Weichen gestellt. Am

13. Schweizerischen Stromkongress im Kursaal Bern beschäftigen sich

über 400 hochrangige Vertreter aus Strombranche, Wirtschaft und

Politik mit der Gegenwart und Zukunft der schweizerischen

Energielandschaft. Organisiert wird der Schweizerische Stromkongress

vom Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) und

Electrosuisse.



Eröffnet wurde der 13. Schweizerische Stromkongress im Berner

Kursaal durch Michael Wider, Präsident des VSE. In seinem Referat

betonte Michael Wider die Bedenken zehn europäischer Länder im

Hinblick auf den aktuellen Strommarkt: «Das Stromangebot wird als

kritisch eingeschätzt - und damit die Versorgungssicherheit. Das hat

mit dem Energy-Only-Markt zu tun, in dem Kunden nur nach bezogenen

Kilowattstunden bezahlen. Im Kurzfristbereich funktioniert dieses

Marktmodell, dank wirtschaftlich nachvollziehbaren Mechanismen und

Marktbewegungen. Im Mittel- und Langfristbereich vermag der

Energy-Only-Markt aber kaum günstige Signale zu setzen. Das gilt für

Europa ebenso wie für die Schweiz. Auch die dezentrale Stromwelt wird

diese Problematik nur abschwächen, nicht aber lösen können.» Ein

Stromabkommen mit der EU würde eine solidere Basis für die

internationale Zusammenarbeit schaffen, so Wider. «Zum einen, weil

die Schweiz seit 1957 physikalisch in Europa eingebunden ist, und es

zunehmend schwierig und teuer wird, die Netzstabilität

sicherzustellen. Zum anderen, weil sich jetzt der finanzielle Impact

eines fehlenden Abkommens auf den Stromhandel auch deutlich zeigt.»



Yves Zumwald, CEO Swissgrid AG, nahm das Thema Netzssicherheit auf

und zeigte eindrücklich, wie sich das fehlende Stromabkommen auf die

Netzstabilität und die Arbeit von Swissgrid auswirkt: «Die

Netzstabilität kann nur in einem europäischen Kontext garantiert

werden. Fortschritte im Netzausbau in der Schweiz sind da, aber nur

schleppend. In Europa werden wir immer öfter ausgeschlossen, etwa bei

der Intraday-Kopplung der Märkte.»



In einem engagierten Podiumsgespräch diskutierten Vertreter der

Parteien FDP, SP, GLP und BDP die Stromzukunft. Konsens bestand in

der Frage, dass die Schweiz keine reine Importstrategie fahren kann -

und mittel- sowie langfristige Investitionsanreize für die

erneuerbare heimische Produktion zentral sind.



Benoît Revaz, Direktor Bundesamt für Energie BFE, äusserte sich

zum Thema Marktöffnung: «Eine komplette Marktöffnung bringt dem

Kunden Transparenz, mehr Effizienz und Wahlmöglichkeiten. Erneuerbare

werden besser in den Markt integriert - und Kunden können ihre

eigenen Flexibilitäten anbieten.» Um das Verhältnis zwischen der

Schweiz und der EU ging es auch bei Michael Matthiessen, Botschafter

der EU für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Er betonte,

die bilateralen Verhandlungen mit der Schweiz seien beendet. «Das

vorliegende Rahmenabkommen - und damit ein mögliches Stromabkommen

mit der EU - ist jetzt im unbedingten wirtschaftlichen Interesse

beider Parteien.»



Carlo Schmid-Sutter, der scheidende Präsident der Eidgenössischen

Elektrizitätskommission (ElCom), äusserte sich zum Thema Stromnetze.

Die Netztarifierung müsse weiterentwickelt werden, um neuen

Entwicklungen der dezentralen Stromwelt gerecht zu werden. Es gelte

dabei, die Finanzierung des Netzes sicherzustellen und eine

Entsolidarisierung zwischen den Netznutzern zu verhindern.

«Versorgungssicherheit und -qualität hat ihren Preis; wir stellen ein

hohes Niveau sicher; aber die Netz-Effizienz muss in den nächsten

Jahren gesteigert werden», so Schmid-Sutter.



Roman Haltinner, Cybersecurity, EY Schweiz, warnte vor der

wachsenden Gefahr, die Energie-Infrastrukturen heute durch Hacker

droht: «Professionelle Angrffe sind längst auch von Laien übers

Darknet bestellbar.» Entsprechend gross sei der Bedarf an fähigen

ICT-Sicherheitsexperten.



